Bitune logo

Bitune hind (TUNE)

Loendis mitteolevad

1 TUNE/USD reaalajas hind:

$0.0029446
$0.0029446$0.0029446
+0.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bitune (TUNE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:06:50 (UTC+8)

Bitune (TUNE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00289847
$ 0.00289847$ 0.00289847
24 h madal
$ 0.00296275
$ 0.00296275$ 0.00296275
24 h kõrge

$ 0.00289847
$ 0.00289847$ 0.00289847

$ 0.00296275
$ 0.00296275$ 0.00296275

$ 6.05
$ 6.05$ 6.05

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

+0.24%

+1.43%

+1.43%

Bitune (TUNE) reaalajas hind on $0.00294417. Viimase 24 tunni jooksul TUNE kaubeldud madalaim $ 0.00289847 ja kõrgeim $ 0.00296275 näitab aktiivset turu volatiivsust. TUNEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.05 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TUNE muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, +0.24% 24 tunni vältel +1.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bitune (TUNE) – turuteave

$ 97.73K
$ 97.73K$ 97.73K

--
----

$ 294.42K
$ 294.42K$ 294.42K

33.19M
33.19M 33.19M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Bitune praegune turukapitalisatsioon on $ 97.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TUNE ringlev varu on 33.19M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 294.42K.

Bitune (TUNE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bitune ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bitune ja USD hinnamuutus $ +0.0000143754.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bitune ja USD hinnamuutus $ +0.0000390444.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bitune ja USD hinnamuutus $ +0.0012569633853413298.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.24%
30 päeva$ +0.0000143754+0.49%
60 päeva$ +0.0000390444+1.33%
90 päeva$ +0.0012569633853413298+74.50%

Mis on Bitune (TUNE)

Building Bitcoin infrastructure of tomorrow.

Üksuse Bitune (TUNE) allikas

Ametlik veebisait

Bitune hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bitune (TUNE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitune (TUNE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitune nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bitune hinna ennustust kohe!

TUNE kohalike valuutade suhtes

Bitune (TUNE) tokenoomika

Bitune (TUNE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TUNE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitune (TUNE) kohta

Kui palju on Bitune (TUNE) tänapäeval väärt?
Reaalajas TUNE hind USD on 0.00294417 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TUNE/USD hind?
Praegune hind TUNE/USD on $ 0.00294417. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bitune turukapitalisatsioon?
TUNE turukapitalisatsioon on $ 97.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TUNE ringlev varu?
TUNE ringlev varu on 33.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TUNE (ATH) hind?
TUNE saavutab ATH hinna summas 6.05 USD.
Mis oli kõigi aegade TUNE madalaim (ATL) hind?
TUNE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TUNE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TUNE kauplemismaht on -- USD.
Kas TUNE sel aastal kõrgemale ka suundub?
TUNE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TUNE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:06:50 (UTC+8)

