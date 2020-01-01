BITT (BITT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BITT (BITT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BITT (BITT) teave BITT is an ERC20 token built to reward holders and community members through fun and unique utility. BITT is constantly evolving to further benefit holders. Investors can earn rewards by interacting with BITT social platforms, as well as holding, staking, and spending BITT. Holders also receive discounts on branded BITT tools such as the Bitswap DEX aggregator and exchange. BITT's deflationary instrument is activated whenever BITT is used to purchase an NFT on the Bitswap platform. The project seeks to be inclusive of all members of the diverse crypto space through social integrations. Existing communities can incorporate BITT into their Discord or Telegram servers with the TIP.CC bot. Ametlik veebisait: https://www.bittoken.club/ Ostke BITT kohe!

BITT (BITT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BITT (BITT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.34K $ 1.34K $ 1.34K Koguvaru: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Ringlev varu: $ 9.70M $ 9.70M $ 9.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.81K $ 5.81K $ 5.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.652968 $ 0.652968 $ 0.652968 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00013828 $ 0.00013828 $ 0.00013828 Lisateave BITT (BITT) hinna kohta

BITT (BITT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BITT (BITT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BITT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BITT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BITT tokeni tokenoomikat, avastage BITT tokeni reaalajas hinda!

BITT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BITT võiks suunduda? Meie BITT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BITT tokeni hinna ennustust kohe!

