BITT hind (BITT)

Loendis mitteolevad

1 BITT/USD reaalajas hind:

$0.00013039
$0.00013039
-4.00%1D
BITT (BITT) reaalajas hinnagraafik
BITT (BITT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0.00776716
$ 0.00776716
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0.00776716
$ 0.00776716

$ 0.652968
$ 0.652968

$ 0
$ 0

-0.51%

-4.00%

-10.49%

-10.49%

BITT (BITT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BITT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00776716 näitab aktiivset turu volatiivsust. BITTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.652968 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BITT muutunud -0.51% viimase tunni jooksul, -4.00% 24 tunni vältel -10.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BITT (BITT) – turuteave

$ 1.26K
$ 1.26K

--
--

$ 5.48K
$ 5.48K

9.70M
9.70M

42,000,000.0
42,000,000.0

BITT praegune turukapitalisatsioon on $ 1.26K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BITT ringlev varu on 9.70M, mille koguvaru on 42000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.48K.

BITT (BITT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BITT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BITT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BITT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BITT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.00%
30 päeva$ 0-59.05%
60 päeva$ 0-73.38%
90 päeva$ 0--

Mis on BITT (BITT)

BITT is an ERC20 token built to reward holders and community members through fun and unique utility. BITT is constantly evolving to further benefit holders. Investors can earn rewards by interacting with BITT social platforms, as well as holding, staking, and spending BITT. Holders also receive discounts on branded BITT tools such as the Bitswap DEX aggregator and exchange. BITT's deflationary instrument is activated whenever BITT is used to purchase an NFT on the Bitswap platform. The project seeks to be inclusive of all members of the diverse crypto space through social integrations. Existing communities can incorporate BITT into their Discord or Telegram servers with the TIP.CC bot.

Üksuse BITT (BITT) allikas

Ametlik veebisait

BITT hinna ennustus (USD)

Kui palju on BITT (BITT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BITT (BITT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BITT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BITT hinna ennustust kohe!

BITT kohalike valuutade suhtes

BITT (BITT) tokenoomika

BITT (BITT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BITT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BITT (BITT) kohta

Kui palju on BITT (BITT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BITT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BITT/USD hind?
Praegune hind BITT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BITT turukapitalisatsioon?
BITT turukapitalisatsioon on $ 1.26K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BITT ringlev varu?
BITT ringlev varu on 9.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BITT (ATH) hind?
BITT saavutab ATH hinna summas 0.652968 USD.
Mis oli kõigi aegade BITT madalaim (ATL) hind?
BITT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BITT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BITT kauplemismaht on -- USD.
Kas BITT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BITT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BITT hinna ennustust.
BITT (BITT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

