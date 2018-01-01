Bitrue Coin (BTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bitrue Coin (BTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bitrue Coin (BTR) teave Bitrue is a diversified cryptocurrency exchange dedicated to providing the most reliable digital asset management services in a simple, effective and secure way. Launched in 2018, Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities worldwide. With offices across the globe, the company was built with a good mix of digital finance experts, cyber security specialists and blockchain developers, who share the same passion of redefining crypto trading experiences. Bitrue continues to develop new functionalities at a fast pace to fully serve the new wave of the digital economy. Ametlik veebisait: https://www.bitrue.com/ Ostke BTR kohe!

Bitrue Coin (BTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitrue Coin (BTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.11M $ 12.11M $ 12.11M Koguvaru: $ 801.31M $ 801.31M $ 801.31M Ringlev varu: $ 344.97M $ 344.97M $ 344.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.12M $ 28.12M $ 28.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.594476 $ 0.594476 $ 0.594476 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01420728 $ 0.01420728 $ 0.01420728 Praegune hind: $ 0.0350891 $ 0.0350891 $ 0.0350891 Lisateave Bitrue Coin (BTR) hinna kohta

Bitrue Coin (BTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitrue Coin (BTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTR tokeni tokenoomikat, avastage BTR tokeni reaalajas hinda!

BTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTR võiks suunduda? Meie BTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BTR tokeni hinna ennustust kohe!

