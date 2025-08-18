Bitrue Coin hind (BTR)
+0.10%
+0.93%
-0.03%
-0.03%
Bitrue Coin (BTR) reaalajas hind on $0.03652465. Viimase 24 tunni jooksul BTR kaubeldud madalaim $ 0.03615058 ja kõrgeim $ 0.03661303 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.594476 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01420728.
Lüliajalise tootluse osas on BTR muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, +0.93% 24 tunni vältel -0.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bitrue Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 12.60M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BTR ringlev varu on 345.03M, mille koguvaru on 801307097.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.27M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Bitrue Coin ja USD hinnamuutus $ +0.00033683.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bitrue Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0009015671.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bitrue Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0026350708.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bitrue Coin ja USD hinnamuutus $ +0.00203432612814241.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00033683
|+0.93%
|30 päeva
|$ -0.0009015671
|-2.46%
|60 päeva
|$ +0.0026350708
|+7.21%
|90 päeva
|$ +0.00203432612814241
|+5.90%
Bitrue is a diversified cryptocurrency exchange dedicated to providing the most reliable digital asset management services in a simple, effective and secure way. Launched in 2018, Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities worldwide. With offices across the globe, the company was built with a good mix of digital finance experts, cyber security specialists and blockchain developers, who share the same passion of redefining crypto trading experiences. Bitrue continues to develop new functionalities at a fast pace to fully serve the new wave of the digital economy.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Bitrue Coin (BTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitrue Coin (BTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitrue Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Bitrue Coin hinna ennustust kohe!
Bitrue Coin (BTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.