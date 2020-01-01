Bitra (BTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bitra (BTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bitra (BTR) teave BITRA - a scarce creation by the enigmatic Taraxi Taramoto. Only 100 coins exist, untouched and shrouded in mystery. No noise, no intervention - just value born of rarity. A decentralized legacy left for the community to uphold. BITRA moves in silence, its brilliance speaks loudest. BITRA is a store-of-value asset on the Taraxa Network. The BITRA Community is part of self-organised Venture Capital group within Taraxa, dedicated to accelerating Taraxa's growth and increasing its visibility. Ametlik veebisait: https://bitrataraxa.com/ Ostke BTR kohe!

Bitra (BTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitra (BTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 66.57K $ 66.57K $ 66.57K Koguvaru: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 Ringlev varu: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 66.57K $ 66.57K $ 66.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 5,288.85 $ 5,288.85 $ 5,288.85 Kõigi aegade madalaim: $ 267.88 $ 267.88 $ 267.88 Praegune hind: $ 665.67 $ 665.67 $ 665.67 Lisateave Bitra (BTR) hinna kohta

Bitra (BTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitra (BTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTR tokeni tokenoomikat, avastage BTR tokeni reaalajas hinda!

