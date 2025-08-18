Mis on Bitra (BTR)

BITRA - a scarce creation by the enigmatic Taraxi Taramoto. Only 100 coins exist, untouched and shrouded in mystery. No noise, no intervention - just value born of rarity. A decentralized legacy left for the community to uphold. BITRA moves in silence, its brilliance speaks loudest. BITRA is a store-of-value asset on the Taraxa Network. The BITRA Community is part of self-organised Venture Capital group within Taraxa, dedicated to accelerating Taraxa's growth and increasing its visibility.

Bitra hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bitra (BTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitra (BTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitra nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

BTR kohalike valuutade suhtes

Bitra (BTR) tokenoomika

Bitra (BTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitra (BTR) kohta Kui palju on Bitra (BTR) tänapäeval väärt? Reaalajas BTR hind USD on 665.67 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BTR/USD hind? $ 665.67 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bitra turukapitalisatsioon? BTR turukapitalisatsioon on $ 66.57K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BTR ringlev varu? BTR ringlev varu on 100.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTR (ATH) hind? BTR saavutab ATH hinna summas 5,288.85 USD . Mis oli kõigi aegade BTR madalaim (ATL) hind? BTR nägi ATL hinda summas 267.88 USD . Milline on BTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BTR kauplemismaht on -- USD . Kas BTR sel aastal kõrgemale ka suundub? BTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTR hinna ennustust

