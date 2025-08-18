Rohkem infot BITORB

BitOrbit hind (BITORB)

1 BITORB/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
BitOrbit (BITORB) reaalajas hinnagraafik
BitOrbit (BITORB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-12.99%

-12.99%

BitOrbit (BITORB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BITORB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BITORBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.43 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BITORB muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -12.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BitOrbit (BITORB) – turuteave

$ 2.52K
$ 2.52K$ 2.52K

--
----

$ 57.32K
$ 57.32K$ 57.32K

44.00M
44.00M 44.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BitOrbit praegune turukapitalisatsioon on $ 2.52K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BITORB ringlev varu on 44.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.32K.

BitOrbit (BITORB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BitOrbit ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BitOrbit ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BitOrbit ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BitOrbit ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-68.43%
60 päeva$ 0-66.66%
90 päeva$ 0--

Mis on BitOrbit (BITORB)

Building a loyal base of fanatic followers is difficult, but monetizing your content shouldn't be. We built Bitorbit for those influencers who want to generate more revenue from their content. We built Bitorbit for those influencers who value their privacy and for those who want to eliminate the middlemen and gatekeepers. Most importantly we built Bitorbit for those influencers who want it all without having to sacrifice one aspect for another.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BitOrbit (BITORB) allikas

Ametlik veebisait

BitOrbit hinna ennustus (USD)

Kui palju on BitOrbit (BITORB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitOrbit (BITORB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitOrbit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BitOrbit hinna ennustust kohe!

BITORB kohalike valuutade suhtes

BitOrbit (BITORB) tokenoomika

BitOrbit (BITORB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BITORB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitOrbit (BITORB) kohta

Kui palju on BitOrbit (BITORB) tänapäeval väärt?
Reaalajas BITORB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BITORB/USD hind?
Praegune hind BITORB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BitOrbit turukapitalisatsioon?
BITORB turukapitalisatsioon on $ 2.52K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BITORB ringlev varu?
BITORB ringlev varu on 44.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BITORB (ATH) hind?
BITORB saavutab ATH hinna summas 1.43 USD.
Mis oli kõigi aegade BITORB madalaim (ATL) hind?
BITORB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BITORB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BITORB kauplemismaht on -- USD.
Kas BITORB sel aastal kõrgemale ka suundub?
BITORB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BITORB hinna ennustust.
