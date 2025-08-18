Rohkem infot BMX

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
BitMart (BMX) reaalajas hinnagraafik
BitMart (BMX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.318792
24 h madal
$ 0.322709
24 h kõrge

$ 0.318792
$ 0.322709
$ 0.619048
$ 0.00672692
-0.46%

-0.10%

+0.67%

+0.67%

BitMart (BMX) reaalajas hind on $0.318951. Viimase 24 tunni jooksul BMX kaubeldud madalaim $ 0.318792 ja kõrgeim $ 0.322709 näitab aktiivset turu volatiivsust. BMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.619048 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00672692.

Lüliajalise tootluse osas on BMX muutunud -0.46% viimase tunni jooksul, -0.10% 24 tunni vältel +0.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BitMart (BMX) – turuteave

$ 108.26M
--
$ 203.94M
339.41M
639,412,030.0
BitMart praegune turukapitalisatsioon on $ 108.26M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BMX ringlev varu on 339.41M, mille koguvaru on 639412030.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 203.94M.

BitMart (BMX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BitMart ja USD hinnamuutus $ -0.0003214147790444.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BitMart ja USD hinnamuutus $ +0.0074093912.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BitMart ja USD hinnamuutus $ +0.0413835414.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BitMart ja USD hinnamuutus $ +0.0397212595726127.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003214147790444-0.10%
30 päeva$ +0.0074093912+2.32%
60 päeva$ +0.0413835414+12.97%
90 päeva$ +0.0397212595726127+14.23%

Mis on BitMart (BMX)

BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX".

Üksuse BitMart (BMX) allikas

Ametlik veebisait

BitMart hinna ennustus (USD)

Kui palju on BitMart (BMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitMart (BMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitMart nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BitMart hinna ennustust kohe!

BMX kohalike valuutade suhtes

BitMart (BMX) tokenoomika

BitMart (BMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitMart (BMX) kohta

Kui palju on BitMart (BMX) tänapäeval väärt?
Reaalajas BMX hind USD on 0.318951 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BMX/USD hind?
Praegune hind BMX/USD on $ 0.318951. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BitMart turukapitalisatsioon?
BMX turukapitalisatsioon on $ 108.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BMX ringlev varu?
BMX ringlev varu on 339.41M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BMX (ATH) hind?
BMX saavutab ATH hinna summas 0.619048 USD.
Mis oli kõigi aegade BMX madalaim (ATL) hind?
BMX nägi ATL hinda summas 0.00672692 USD.
Milline on BMX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BMX kauplemismaht on -- USD.
Kas BMX sel aastal kõrgemale ka suundub?
BMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BMX hinna ennustust.
BitMart (BMX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.