Mis on BitMart (BMX)

BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX".

Üksuse BitMart (BMX) allikas Ametlik veebisait

BitMart hinna ennustus (USD)

Kui palju on BitMart (BMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitMart (BMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitMart nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

BMX kohalike valuutade suhtes

BitMart (BMX) tokenoomika

BitMart (BMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitMart (BMX) kohta Kui palju on BitMart (BMX) tänapäeval väärt? Reaalajas BMX hind USD on 0.318951 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BMX/USD hind? $ 0.318951 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BMX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BitMart turukapitalisatsioon? BMX turukapitalisatsioon on $ 108.26M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BMX ringlev varu? BMX ringlev varu on 339.41M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BMX (ATH) hind? BMX saavutab ATH hinna summas 0.619048 USD . Mis oli kõigi aegade BMX madalaim (ATL) hind? BMX nägi ATL hinda summas 0.00672692 USD . Milline on BMX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BMX kauplemismaht on -- USD . Kas BMX sel aastal kõrgemale ka suundub? BMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BMX hinna ennustust

BitMart (BMX) Olulised valdkonna uudised