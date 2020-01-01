bitdog (BITDOG) tokenoomika

USD

bitdog (BITDOG) teave

Bitdog is a meme project on the Solana Blockchain ran by the community from a tweet of the official bitcoin page showcasing a bitcoin hero dog. https://x.com/Bitcoin/status/1724262636504662419

Launched on the 15th of November, it has in one day collected over 5500 holders and gathered a super active community willing to do anything for the success of bitdog.

Bitdog's community has fell in love with Bitdog and is willing to propagate the dog

Ametlik veebisait:
https://www.bitdogsolana.xyz

bitdog (BITDOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Turukapital:
$ 15.67K
Koguvaru:
$ 998.15M
Ringlev varu:
$ 998.15M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 15.67K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
Praegune hind:
$ 0
bitdog (BITDOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

bitdog (BITDOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BITDOG tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BITDOG tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BITDOG tokeni tokenoomikat, avastage BITDOG tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.