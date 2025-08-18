Rohkem infot BITDOG

1 BITDOG/USD reaalajas hind:

--
----
+0.90%1D
USD
bitdog (BITDOG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:58:31 (UTC+8)

bitdog (BITDOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.00%

+14.30%

+14.30%

bitdog (BITDOG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BITDOG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BITDOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BITDOG muutunud -- viimase tunni jooksul, +1.00% 24 tunni vältel +14.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

bitdog (BITDOG) – turuteave

$ 16.25K
$ 16.25K$ 16.25K

--
----

$ 16.25K
$ 16.25K$ 16.25K

998.15M
998.15M 998.15M

998,147,207.013536
998,147,207.013536 998,147,207.013536

bitdog praegune turukapitalisatsioon on $ 16.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BITDOG ringlev varu on 998.15M, mille koguvaru on 998147207.013536. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.25K.

bitdog (BITDOG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse bitdog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse bitdog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse bitdog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse bitdog ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.00%
30 päeva$ 0+16.27%
60 päeva$ 0+9.86%
90 päeva$ 0--

Mis on bitdog (BITDOG)

Bitdog is a meme project on the Solana Blockchain ran by the community from a tweet of the official bitcoin page showcasing a bitcoin hero dog. https://x.com/Bitcoin/status/1724262636504662419 Launched on the 15th of November, it has in one day collected over 5500 holders and gathered a super active community willing to do anything for the success of bitdog. Bitdog's community has fell in love with Bitdog and is willing to propagate the dog

bitdog hinna ennustus (USD)

Kui palju on bitdog (BITDOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie bitdog (BITDOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida bitdog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake bitdog hinna ennustust kohe!

BITDOG kohalike valuutade suhtes

bitdog (BITDOG) tokenoomika

bitdog (BITDOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BITDOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse bitdog (BITDOG) kohta

Kui palju on bitdog (BITDOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas BITDOG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BITDOG/USD hind?
Praegune hind BITDOG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on bitdog turukapitalisatsioon?
BITDOG turukapitalisatsioon on $ 16.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BITDOG ringlev varu?
BITDOG ringlev varu on 998.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BITDOG (ATH) hind?
BITDOG saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BITDOG madalaim (ATL) hind?
BITDOG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BITDOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BITDOG kauplemismaht on -- USD.
Kas BITDOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
BITDOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BITDOG hinna ennustust.
