BitDoctorAI (AIDD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BitDoctorAI (AIDD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BitDoctorAI (AIDD) teave BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more. Ametlik veebisait: https://bitdoctor.ai Valge raamat: https://docs.bitdoctor.ai/ Ostke AIDD kohe!

BitDoctorAI (AIDD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BitDoctorAI (AIDD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 831.43K $ 831.43K $ 831.43K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 232.99M $ 232.99M $ 232.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00535102 $ 0.00535102 $ 0.00535102 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00305683 $ 0.00305683 $ 0.00305683 Praegune hind: $ 0.00357136 $ 0.00357136 $ 0.00357136 Lisateave BitDoctorAI (AIDD) hinna kohta

BitDoctorAI (AIDD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BitDoctorAI (AIDD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIDD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIDD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIDD tokeni tokenoomikat, avastage AIDD tokeni reaalajas hinda!

AIDD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIDD võiks suunduda? Meie AIDD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIDD tokeni hinna ennustust kohe!

