Mis on BitDoctorAI (AIDD)

BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more.

Üksuse BitDoctorAI (AIDD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

AIDD kohalike valuutade suhtes

BitDoctorAI (AIDD) tokenoomika

BitDoctorAI (AIDD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIDD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitDoctorAI (AIDD) kohta Kui palju on BitDoctorAI (AIDD) tänapäeval väärt? Reaalajas AIDD hind USD on 0.00362332 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AIDD/USD hind? $ 0.00362332 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AIDD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BitDoctorAI turukapitalisatsioon? AIDD turukapitalisatsioon on $ 848.21K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AIDD ringlev varu? AIDD ringlev varu on 232.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIDD (ATH) hind? AIDD saavutab ATH hinna summas 0.00535102 USD . Mis oli kõigi aegade AIDD madalaim (ATL) hind? AIDD nägi ATL hinda summas 0.00305683 USD . Milline on AIDD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AIDD kauplemismaht on -- USD . Kas AIDD sel aastal kõrgemale ka suundub? AIDD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIDD hinna ennustust

