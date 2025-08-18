BitDoctorAI hind (AIDD)
-0.82%
-5.99%
-5.86%
-5.86%
BitDoctorAI (AIDD) reaalajas hind on $0.00362332. Viimase 24 tunni jooksul AIDD kaubeldud madalaim $ 0.00362123 ja kõrgeim $ 0.00392867 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIDDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00535102 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00305683.
Lüliajalise tootluse osas on AIDD muutunud -0.82% viimase tunni jooksul, -5.99% 24 tunni vältel -5.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BitDoctorAI praegune turukapitalisatsioon on $ 848.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AIDD ringlev varu on 232.99M, mille koguvaru on 999993085.1357439. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.64M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BitDoctorAI ja USD hinnamuutus $ -0.000231177746213914.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BitDoctorAI ja USD hinnamuutus $ -0.0002261292.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BitDoctorAI ja USD hinnamuutus $ +0.0000752125.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BitDoctorAI ja USD hinnamuutus $ -0.001023012855964193.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000231177746213914
|-5.99%
|30 päeva
|$ -0.0002261292
|-6.24%
|60 päeva
|$ +0.0000752125
|+2.08%
|90 päeva
|$ -0.001023012855964193
|-22.01%
BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on BitDoctorAI (AIDD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitDoctorAI (AIDD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitDoctorAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake BitDoctorAI hinna ennustust kohe!
BitDoctorAI (AIDD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIDD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.