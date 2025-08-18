Rohkem infot AIDD

BitDoctorAI logo

BitDoctorAI hind (AIDD)

Loendis mitteolevad

1 AIDD/USD reaalajas hind:

$0.0036405
-5.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
BitDoctorAI (AIDD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:25:16 (UTC+8)

BitDoctorAI (AIDD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00362123
24 h madal
$ 0.00392867
24 h kõrge

$ 0.00362123
$ 0.00392867
$ 0.00535102
$ 0.00305683
-0.82%

-5.99%

-5.86%

-5.86%

BitDoctorAI (AIDD) reaalajas hind on $0.00362332. Viimase 24 tunni jooksul AIDD kaubeldud madalaim $ 0.00362123 ja kõrgeim $ 0.00392867 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIDDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00535102 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00305683.

Lüliajalise tootluse osas on AIDD muutunud -0.82% viimase tunni jooksul, -5.99% 24 tunni vältel -5.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BitDoctorAI (AIDD) – turuteave

$ 848.21K
--
----

$ 3.64M
232.99M
999,993,085.1357439
BitDoctorAI praegune turukapitalisatsioon on $ 848.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AIDD ringlev varu on 232.99M, mille koguvaru on 999993085.1357439. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.64M.

BitDoctorAI (AIDD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BitDoctorAI ja USD hinnamuutus $ -0.000231177746213914.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BitDoctorAI ja USD hinnamuutus $ -0.0002261292.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BitDoctorAI ja USD hinnamuutus $ +0.0000752125.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BitDoctorAI ja USD hinnamuutus $ -0.001023012855964193.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000231177746213914-5.99%
30 päeva$ -0.0002261292-6.24%
60 päeva$ +0.0000752125+2.08%
90 päeva$ -0.001023012855964193-22.01%

Mis on BitDoctorAI (AIDD)

BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BitDoctorAI (AIDD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

BitDoctorAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on BitDoctorAI (AIDD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitDoctorAI (AIDD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitDoctorAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BitDoctorAI hinna ennustust kohe!

AIDD kohalike valuutade suhtes

BitDoctorAI (AIDD) tokenoomika

BitDoctorAI (AIDD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIDD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitDoctorAI (AIDD) kohta

Kui palju on BitDoctorAI (AIDD) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIDD hind USD on 0.00362332 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIDD/USD hind?
Praegune hind AIDD/USD on $ 0.00362332. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BitDoctorAI turukapitalisatsioon?
AIDD turukapitalisatsioon on $ 848.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIDD ringlev varu?
AIDD ringlev varu on 232.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIDD (ATH) hind?
AIDD saavutab ATH hinna summas 0.00535102 USD.
Mis oli kõigi aegade AIDD madalaim (ATL) hind?
AIDD nägi ATL hinda summas 0.00305683 USD.
Milline on AIDD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIDD kauplemismaht on -- USD.
Kas AIDD sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIDD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIDD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.