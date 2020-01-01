BitcoinSoV (BSOV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BitcoinSoV (BSOV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BitcoinSoV (BSOV) teave BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever. Ametlik veebisait: https://bsovtoken.com Ostke BSOV kohe!

BitcoinSoV (BSOV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BitcoinSoV (BSOV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.74K $ 13.74K $ 13.74K Koguvaru: $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M Ringlev varu: $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 77.61K $ 77.61K $ 77.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.309388 $ 0.309388 $ 0.309388 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00370441 $ 0.00370441 $ 0.00370441 Lisateave BitcoinSoV (BSOV) hinna kohta

BitcoinSoV (BSOV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BitcoinSoV (BSOV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BSOV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BSOV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BSOV tokeni tokenoomikat, avastage BSOV tokeni reaalajas hinda!

BSOV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BSOV võiks suunduda? Meie BSOV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BSOV tokeni hinna ennustust kohe!

