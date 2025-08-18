Rohkem infot BSOV

BSOV Hinnainfo

BSOV Ametlik veebisait

BSOV Tokenoomika

BSOV Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BitcoinSoV logo

BitcoinSoV hind (BSOV)

Loendis mitteolevad

1 BSOV/USD reaalajas hind:

$0.00369844
$0.00369844$0.00369844
-2.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BitcoinSoV (BSOV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:58:24 (UTC+8)

BitcoinSoV (BSOV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00365473
$ 0.00365473$ 0.00365473
24 h madal
$ 0.00381071
$ 0.00381071$ 0.00381071
24 h kõrge

$ 0.00365473
$ 0.00365473$ 0.00365473

$ 0.00381071
$ 0.00381071$ 0.00381071

$ 0.309388
$ 0.309388$ 0.309388

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-2.12%

+2.27%

+2.27%

BitcoinSoV (BSOV) reaalajas hind on $0.00369844. Viimase 24 tunni jooksul BSOV kaubeldud madalaim $ 0.00365473 ja kõrgeim $ 0.00381071 näitab aktiivset turu volatiivsust. BSOVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.309388 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BSOV muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -2.12% 24 tunni vältel +2.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BitcoinSoV (BSOV) – turuteave

$ 13.71K
$ 13.71K$ 13.71K

--
----

$ 77.44K
$ 77.44K$ 77.44K

3.71M
3.71M 3.71M

20,938,751.0
20,938,751.0 20,938,751.0

BitcoinSoV praegune turukapitalisatsioon on $ 13.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BSOV ringlev varu on 3.71M, mille koguvaru on 20938751.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 77.44K.

BitcoinSoV (BSOV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BitcoinSoV ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BitcoinSoV ja USD hinnamuutus $ +0.0004514974.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BitcoinSoV ja USD hinnamuutus $ +0.0011610753.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BitcoinSoV ja USD hinnamuutus $ +0.0009816329512002303.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.12%
30 päeva$ +0.0004514974+12.21%
60 päeva$ +0.0011610753+31.39%
90 päeva$ +0.0009816329512002303+36.13%

Mis on BitcoinSoV (BSOV)

BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BitcoinSoV (BSOV) allikas

Ametlik veebisait

BitcoinSoV hinna ennustus (USD)

Kui palju on BitcoinSoV (BSOV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitcoinSoV (BSOV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitcoinSoV nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BitcoinSoV hinna ennustust kohe!

BSOV kohalike valuutade suhtes

BitcoinSoV (BSOV) tokenoomika

BitcoinSoV (BSOV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BSOV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitcoinSoV (BSOV) kohta

Kui palju on BitcoinSoV (BSOV) tänapäeval väärt?
Reaalajas BSOV hind USD on 0.00369844 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BSOV/USD hind?
Praegune hind BSOV/USD on $ 0.00369844. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BitcoinSoV turukapitalisatsioon?
BSOV turukapitalisatsioon on $ 13.71K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BSOV ringlev varu?
BSOV ringlev varu on 3.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BSOV (ATH) hind?
BSOV saavutab ATH hinna summas 0.309388 USD.
Mis oli kõigi aegade BSOV madalaim (ATL) hind?
BSOV nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BSOV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BSOV kauplemismaht on -- USD.
Kas BSOV sel aastal kõrgemale ka suundub?
BSOV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BSOV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:58:24 (UTC+8)

BitcoinSoV (BSOV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.