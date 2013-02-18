Bitcoin Wizards (WZRD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bitcoin Wizards (WZRD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bitcoin Wizards (WZRD) teave Bitcoin Wizards is a bitcoin ordinal NFT project celebrating the 10th anniversary of the original Bitcoin Wizard created by mavensbot. Magic Internet Money is the iconic ad that promoted the bitcoin subreddit. Originally created on Mon Feb 18 2013 @ 23:21:15 by u/mavensbot, it soon became the most popular ad on reddit. mavensbot is the original digital artist behind the Magic Internet Money: Bitcoin Wizard. Ametlik veebisait: https://www.bitcoinwizard.com/ Ostke WZRD kohe!

Bitcoin Wizards (WZRD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitcoin Wizards (WZRD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.27M $ 7.27M $ 7.27M Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.27M $ 7.27M $ 7.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 16.23 $ 16.23 $ 16.23 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00600057 $ 0.00600057 $ 0.00600057 Praegune hind: $ 0.346003 $ 0.346003 $ 0.346003 Lisateave Bitcoin Wizards (WZRD) hinna kohta

Bitcoin Wizards (WZRD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitcoin Wizards (WZRD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WZRD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WZRD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WZRD tokeni tokenoomikat, avastage WZRD tokeni reaalajas hinda!

WZRD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WZRD võiks suunduda? Meie WZRD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WZRD tokeni hinna ennustust kohe!

