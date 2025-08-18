Mis on Bitcoin Wizards (WZRD)

Bitcoin Wizards is a bitcoin ordinal NFT project celebrating the 10th anniversary of the original Bitcoin Wizard created by mavensbot. Magic Internet Money is the iconic ad that promoted the bitcoin subreddit. Originally created on Mon Feb 18 2013 @ 23:21:15 by u/mavensbot, it soon became the most popular ad on reddit. mavensbot is the original digital artist behind the Magic Internet Money: Bitcoin Wizard.

Bitcoin Wizards hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bitcoin Wizards (WZRD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitcoin Wizards (WZRD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitcoin Wizards nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

WZRD kohalike valuutade suhtes

Bitcoin Wizards (WZRD) tokenoomika

Bitcoin Wizards (WZRD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WZRD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitcoin Wizards (WZRD) kohta Kui palju on Bitcoin Wizards (WZRD) tänapäeval väärt? Reaalajas WZRD hind USD on 0.348476 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WZRD/USD hind? $ 0.348476 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WZRD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bitcoin Wizards turukapitalisatsioon? WZRD turukapitalisatsioon on $ 7.32M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WZRD ringlev varu? WZRD ringlev varu on 21.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WZRD (ATH) hind? WZRD saavutab ATH hinna summas 16.23 USD . Mis oli kõigi aegade WZRD madalaim (ATL) hind? WZRD nägi ATL hinda summas 0.00600057 USD . Milline on WZRD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WZRD kauplemismaht on -- USD . Kas WZRD sel aastal kõrgemale ka suundub? WZRD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WZRD hinna ennustust

Bitcoin Wizards (WZRD) Olulised valdkonna uudised