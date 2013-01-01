Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) teave BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty. Ametlik veebisait: https://medium.com/@noteamsoidk Ostke BTCWIZ kohe!

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.13K $ 32.13K $ 32.13K Koguvaru: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M Ringlev varu: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.13K $ 32.13K $ 32.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00205003 $ 0.00205003 $ 0.00205003 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) hinna kohta

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTCWIZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTCWIZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTCWIZ tokeni tokenoomikat, avastage BTCWIZ tokeni reaalajas hinda!

BTCWIZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTCWIZ võiks suunduda? Meie BTCWIZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BTCWIZ tokeni hinna ennustust kohe!

