Mis on Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ)

BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) allikas Ametlik veebisait

BTCWIZ kohalike valuutade suhtes

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) tokenoomika

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) kohta Kui palju on Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) tänapäeval väärt? Reaalajas BTCWIZ hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BTCWIZ/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BTCWIZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bitcoin Wizard Mascot turukapitalisatsioon? BTCWIZ turukapitalisatsioon on $ 31.33K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BTCWIZ ringlev varu? BTCWIZ ringlev varu on 998.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTCWIZ (ATH) hind? BTCWIZ saavutab ATH hinna summas 0.00205003 USD . Mis oli kõigi aegade BTCWIZ madalaim (ATL) hind? BTCWIZ nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BTCWIZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BTCWIZ kauplemismaht on -- USD . Kas BTCWIZ sel aastal kõrgemale ka suundub? BTCWIZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTCWIZ hinna ennustust

