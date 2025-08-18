Rohkem infot BWAH

BWAH Hinnainfo

BWAH Ametlik veebisait

BWAH Tokenoomika

BWAH Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Bitcoin Wizard Apple Hurler logo

Bitcoin Wizard Apple Hurler hind (BWAH)

Loendis mitteolevad

1 BWAH/USD reaalajas hind:

--
----
-7.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:58:15 (UTC+8)

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.99%

-7.19%

-1.78%

-1.78%

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BWAH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BWAHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BWAH muutunud -0.99% viimase tunni jooksul, -7.19% 24 tunni vältel -1.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) – turuteave

$ 13.86K
$ 13.86K$ 13.86K

--
----

$ 13.86K
$ 13.86K$ 13.86K

999.23M
999.23M 999.23M

999,226,591.384598
999,226,591.384598 999,226,591.384598

Bitcoin Wizard Apple Hurler praegune turukapitalisatsioon on $ 13.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BWAH ringlev varu on 999.23M, mille koguvaru on 999226591.384598. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.86K.

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bitcoin Wizard Apple Hurler ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bitcoin Wizard Apple Hurler ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bitcoin Wizard Apple Hurler ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bitcoin Wizard Apple Hurler ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.19%
30 päeva$ 0-9.80%
60 päeva$ 0-14.35%
90 päeva$ 0--

Mis on Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) allikas

Ametlik veebisait

Bitcoin Wizard Apple Hurler hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitcoin Wizard Apple Hurler nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bitcoin Wizard Apple Hurler hinna ennustust kohe!

BWAH kohalike valuutade suhtes

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) tokenoomika

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BWAH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) kohta

Kui palju on Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) tänapäeval väärt?
Reaalajas BWAH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BWAH/USD hind?
Praegune hind BWAH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bitcoin Wizard Apple Hurler turukapitalisatsioon?
BWAH turukapitalisatsioon on $ 13.86K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BWAH ringlev varu?
BWAH ringlev varu on 999.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BWAH (ATH) hind?
BWAH saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BWAH madalaim (ATL) hind?
BWAH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BWAH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BWAH kauplemismaht on -- USD.
Kas BWAH sel aastal kõrgemale ka suundub?
BWAH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BWAH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:58:15 (UTC+8)

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.