Bitcoin Treasury Machine hind (BTM)

1 BTM/USD reaalajas hind:

--
----
-5.80%1D
Bitcoin Treasury Machine (BTM) reaalajas hinnagraafik
Bitcoin Treasury Machine (BTM) hinna teave (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201157
$ 0.00201157$ 0.00201157

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

-5.81%

+1.95%

+1.95%

Bitcoin Treasury Machine (BTM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BTM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00201157 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BTM muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -5.81% 24 tunni vältel +1.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bitcoin Treasury Machine (BTM) – turuteave

$ 14.64K
$ 14.64K$ 14.64K

--
----

$ 14.64K
$ 14.64K$ 14.64K

998.09M
998.09M 998.09M

998,085,769.7163111
998,085,769.7163111 998,085,769.7163111

Bitcoin Treasury Machine praegune turukapitalisatsioon on $ 14.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BTM ringlev varu on 998.09M, mille koguvaru on 998085769.7163111. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.64K.

Bitcoin Treasury Machine (BTM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bitcoin Treasury Machine ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bitcoin Treasury Machine ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bitcoin Treasury Machine ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bitcoin Treasury Machine ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.81%
30 päeva$ 0+1.89%
60 päeva$ 0+16.30%
90 päeva$ 0--

Mis on Bitcoin Treasury Machine (BTM)

$BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Bitcoin Treasury Machine hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bitcoin Treasury Machine (BTM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitcoin Treasury Machine (BTM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitcoin Treasury Machine nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bitcoin Treasury Machine hinna ennustust kohe!

BTM kohalike valuutade suhtes

Bitcoin Treasury Machine (BTM) tokenoomika

Bitcoin Treasury Machine (BTM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitcoin Treasury Machine (BTM) kohta

Kui palju on Bitcoin Treasury Machine (BTM) tänapäeval väärt?
Reaalajas BTM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BTM/USD hind?
Praegune hind BTM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bitcoin Treasury Machine turukapitalisatsioon?
BTM turukapitalisatsioon on $ 14.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BTM ringlev varu?
BTM ringlev varu on 998.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTM (ATH) hind?
BTM saavutab ATH hinna summas 0.00201157 USD.
Mis oli kõigi aegade BTM madalaim (ATL) hind?
BTM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BTM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BTM kauplemismaht on -- USD.
Kas BTM sel aastal kõrgemale ka suundub?
BTM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTM hinna ennustust.
Bitcoin Treasury Machine (BTM) Olulised valdkonna uudised

