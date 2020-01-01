Bitcoin Printer (BRRR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bitcoin Printer (BRRR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bitcoin Printer (BRRR) teave $BRRR is a Solana-based token that redistributes 5% of all transaction volume to holders in native Bitcoin ($BTC). The project aims to provide a simple, transparent, and fully automated way to earn Bitcoin without staking, farming, or claiming. Rewards are sent directly to holders' wallets, requiring no user action. $BRRR uses trading volume as its core mechanic, creating a passive and sustainable $BTC yield system. By leveraging Solana's high throughput and low fees, the project ensures scalable and efficient reward distribution. Ametlik veebisait: https://bitcoinprinter.cash

Bitcoin Printer (BRRR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitcoin Printer (BRRR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.12K $ 11.12K $ 11.12K Koguvaru: $ 968.56M $ 968.56M $ 968.56M Ringlev varu: $ 968.56M $ 968.56M $ 968.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.12K $ 11.12K $ 11.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Bitcoin Printer (BRRR) hinna kohta

Bitcoin Printer (BRRR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitcoin Printer (BRRR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRRR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRRR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRRR tokeni tokenoomikat, avastage BRRR tokeni reaalajas hinda!

