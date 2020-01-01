Bitcoin on Base (BTCB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bitcoin on Base (BTCB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bitcoin on Base (BTCB) teave Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived. Ametlik veebisait: https://btconbase.org/ Ostke BTCB kohe!

Bitcoin on Base (BTCB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitcoin on Base (BTCB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M Koguvaru: $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M Ringlev varu: $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.977888 $ 0.977888 $ 0.977888 Kõigi aegade madalaim: $ 0.136227 $ 0.136227 $ 0.136227 Praegune hind: $ 0.218777 $ 0.218777 $ 0.218777 Lisateave Bitcoin on Base (BTCB) hinna kohta

Bitcoin on Base (BTCB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitcoin on Base (BTCB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTCB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTCB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTCB tokeni tokenoomikat, avastage BTCB tokeni reaalajas hinda!

BTCB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTCB võiks suunduda? Meie BTCB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BTCB tokeni hinna ennustust kohe!

