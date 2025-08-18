Mis on Bitci Bonk (BBK)

BBK is a digital asset that stands out as the first meme token project officially listed on Simitciswap, a decentralized exchange developed on the Bitcichain network. With the rising popularity of the Bitcichain network and meme token projects, the community's interest in digital assets has been steadily growing. BBK was created with the goal of engaging and empowering the community through a fun and interactive token experience. As a meme token and community-driven project, it not only serves as a trading asset but also fosters participation in various community events and reward mechanisms. BBK aims to be at the forefront of meme token culture while offering real use cases within the blockchain ecosystem.

Üksuse Bitci Bonk (BBK) allikas Ametlik veebisait

Bitci Bonk hinna ennustus (USD)

BBK kohalike valuutade suhtes

Bitci Bonk (BBK) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitci Bonk (BBK) kohta Kui palju on Bitci Bonk (BBK) tänapäeval väärt? Reaalajas BBK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BBK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BBK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bitci Bonk turukapitalisatsioon? BBK turukapitalisatsioon on $ 67.93K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BBK ringlev varu? BBK ringlev varu on 777.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BBK (ATH) hind? BBK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BBK madalaim (ATL) hind? BBK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BBK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BBK kauplemismaht on -- USD . Kas BBK sel aastal kõrgemale ka suundub? BBK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BBK hinna ennustust

