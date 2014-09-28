BitCat (BTCAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BitCat (BTCAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BitCat (BTCAT) teave The first ever cat to appear on any Blockchain was on the 28/9/2014, over 10 years ago. This cat made using ACSII art and left as a message by the person who mined Block ID 322,917. You can view this using https://messagesfromthemines.brangerbriz.com and navigating to 592/11288 in the archive The creator of this cat is Satoshi and the cat really wants to know who his owner is. . /_/

/ o o

/~ m) Ametlik veebisait: https://www.btcat.meme/ Ostke BTCAT kohe!

BitCat (BTCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BitCat (BTCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 46.15K $ 46.15K $ 46.15K Koguvaru: $ 955.17M $ 955.17M $ 955.17M Ringlev varu: $ 955.17M $ 955.17M $ 955.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 46.15K $ 46.15K $ 46.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00926441 $ 0.00926441 $ 0.00926441 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BitCat (BTCAT) hinna kohta

BitCat (BTCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BitCat (BTCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTCAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTCAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTCAT tokeni tokenoomikat, avastage BTCAT tokeni reaalajas hinda!

BTCAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTCAT võiks suunduda? Meie BTCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BTCAT tokeni hinna ennustust kohe!

