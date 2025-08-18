Mis on BitBonk (BBONK)

BitBonk is a meme-inspired cryptocurrency that combines the strength of Bitcoin with the playful energy of Bonk, offering a unique and fun approach to the crypto space. Built on both the Binance Smart Chain (BSC) and Ethereum (ETH) networks, BitBonk aims to create a dynamic, community-driven ecosystem that rewards holders through innovative tokenomics, strategic partnerships, and exciting growth opportunities. The project focuses on delivering a secure and rewarding experience for its users, with features like audited smart contracts, locked liquidity, and a roadmap that includes virtual cards for holders, tier-1 exchange listings, and community incentives. BitBonk is designed to not only entertain but also provide value by growing alongside the broader meme coin movement. With its transparent approach and dedication to security, BitBonk is set to become a prominent player in the meme coin space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BitBonk (BBONK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BitBonk hinna ennustus (USD)

Kui palju on BitBonk (BBONK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitBonk (BBONK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitBonk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BitBonk hinna ennustust kohe!

BBONK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BitBonk (BBONK) tokenoomika

BitBonk (BBONK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BBONK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitBonk (BBONK) kohta Kui palju on BitBonk (BBONK) tänapäeval väärt? Reaalajas BBONK hind USD on 0.00000174 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BBONK/USD hind? $ 0.00000174 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BBONK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BitBonk turukapitalisatsioon? BBONK turukapitalisatsioon on $ 522.16K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BBONK ringlev varu? BBONK ringlev varu on 300.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BBONK (ATH) hind? BBONK saavutab ATH hinna summas 0.00007358 USD . Mis oli kõigi aegade BBONK madalaim (ATL) hind? BBONK nägi ATL hinda summas 0.00000164 USD . Milline on BBONK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BBONK kauplemismaht on -- USD . Kas BBONK sel aastal kõrgemale ka suundub? BBONK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BBONK hinna ennustust

BitBonk (BBONK) Olulised valdkonna uudised