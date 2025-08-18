Rohkem infot BBONK

BBONK Hinnainfo

BBONK Valge raamat

BBONK Ametlik veebisait

BBONK Tokenoomika

BBONK Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BitBonk logo

BitBonk hind (BBONK)

Loendis mitteolevad

1 BBONK/USD reaalajas hind:

--
----
-1.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BitBonk (BBONK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:24:49 (UTC+8)

BitBonk (BBONK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000174
$ 0.00000174$ 0.00000174
24 h madal
$ 0.00000177
$ 0.00000177$ 0.00000177
24 h kõrge

$ 0.00000174
$ 0.00000174$ 0.00000174

$ 0.00000177
$ 0.00000177$ 0.00000177

$ 0.00007358
$ 0.00007358$ 0.00007358

$ 0.00000164
$ 0.00000164$ 0.00000164

--

-1.90%

-8.03%

-8.03%

BitBonk (BBONK) reaalajas hind on $0.00000174. Viimase 24 tunni jooksul BBONK kaubeldud madalaim $ 0.00000174 ja kõrgeim $ 0.00000177 näitab aktiivset turu volatiivsust. BBONKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00007358 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000164.

Lüliajalise tootluse osas on BBONK muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.90% 24 tunni vältel -8.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BitBonk (BBONK) – turuteave

$ 522.16K
$ 522.16K$ 522.16K

--
----

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

300.00B
300.00B 300.00B

700,000,000,000.0
700,000,000,000.0 700,000,000,000.0

BitBonk praegune turukapitalisatsioon on $ 522.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BBONK ringlev varu on 300.00B, mille koguvaru on 700000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.22M.

BitBonk (BBONK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BitBonk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BitBonk ja USD hinnamuutus $ -0.0000006196.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BitBonk ja USD hinnamuutus $ +0.0000000745.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BitBonk ja USD hinnamuutus $ -0.000007999980165157762.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.90%
30 päeva$ -0.0000006196-35.61%
60 päeva$ +0.0000000745+4.29%
90 päeva$ -0.000007999980165157762-82.13%

Mis on BitBonk (BBONK)

BitBonk is a meme-inspired cryptocurrency that combines the strength of Bitcoin with the playful energy of Bonk, offering a unique and fun approach to the crypto space. Built on both the Binance Smart Chain (BSC) and Ethereum (ETH) networks, BitBonk aims to create a dynamic, community-driven ecosystem that rewards holders through innovative tokenomics, strategic partnerships, and exciting growth opportunities. The project focuses on delivering a secure and rewarding experience for its users, with features like audited smart contracts, locked liquidity, and a roadmap that includes virtual cards for holders, tier-1 exchange listings, and community incentives. BitBonk is designed to not only entertain but also provide value by growing alongside the broader meme coin movement. With its transparent approach and dedication to security, BitBonk is set to become a prominent player in the meme coin space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BitBonk (BBONK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

BitBonk hinna ennustus (USD)

Kui palju on BitBonk (BBONK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitBonk (BBONK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitBonk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BitBonk hinna ennustust kohe!

BBONK kohalike valuutade suhtes

BitBonk (BBONK) tokenoomika

BitBonk (BBONK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BBONK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitBonk (BBONK) kohta

Kui palju on BitBonk (BBONK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BBONK hind USD on 0.00000174 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BBONK/USD hind?
Praegune hind BBONK/USD on $ 0.00000174. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BitBonk turukapitalisatsioon?
BBONK turukapitalisatsioon on $ 522.16K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BBONK ringlev varu?
BBONK ringlev varu on 300.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BBONK (ATH) hind?
BBONK saavutab ATH hinna summas 0.00007358 USD.
Mis oli kõigi aegade BBONK madalaim (ATL) hind?
BBONK nägi ATL hinda summas 0.00000164 USD.
Milline on BBONK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BBONK kauplemismaht on -- USD.
Kas BBONK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BBONK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BBONK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:24:49 (UTC+8)

BitBonk (BBONK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.