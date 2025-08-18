BitBonk hind (BBONK)
BitBonk (BBONK) reaalajas hind on $0.00000174. Viimase 24 tunni jooksul BBONK kaubeldud madalaim $ 0.00000174 ja kõrgeim $ 0.00000177 näitab aktiivset turu volatiivsust. BBONKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00007358 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000164.
Lüliajalise tootluse osas on BBONK muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.90% 24 tunni vältel -8.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BitBonk praegune turukapitalisatsioon on $ 522.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BBONK ringlev varu on 300.00B, mille koguvaru on 700000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.22M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BitBonk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BitBonk ja USD hinnamuutus $ -0.0000006196.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BitBonk ja USD hinnamuutus $ +0.0000000745.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BitBonk ja USD hinnamuutus $ -0.000007999980165157762.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.90%
|30 päeva
|$ -0.0000006196
|-35.61%
|60 päeva
|$ +0.0000000745
|+4.29%
|90 päeva
|$ -0.000007999980165157762
|-82.13%
BitBonk is a meme-inspired cryptocurrency that combines the strength of Bitcoin with the playful energy of Bonk, offering a unique and fun approach to the crypto space. Built on both the Binance Smart Chain (BSC) and Ethereum (ETH) networks, BitBonk aims to create a dynamic, community-driven ecosystem that rewards holders through innovative tokenomics, strategic partnerships, and exciting growth opportunities. The project focuses on delivering a secure and rewarding experience for its users, with features like audited smart contracts, locked liquidity, and a roadmap that includes virtual cards for holders, tier-1 exchange listings, and community incentives. BitBonk is designed to not only entertain but also provide value by growing alongside the broader meme coin movement. With its transparent approach and dedication to security, BitBonk is set to become a prominent player in the meme coin space.
BitBonk (BBONK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BBONK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.