BitBean ($BITB) is a revival of a beloved coin launched long ago back in 2015, originally as it's own network token, Bean Cash Network. More recently, a revival initiative was launched on Solana about 7 months ago, but fell short on momentum and started to fade. Now, a group of people who have fond appreciation for the whimsical bean of financial success have banded together to revive the project by means of a traditional CTO. Now, with a plethora of memes, a strong community of bean-loving people, and the organization to drive strong growth, BitBean is on trajectory to truly fly high. It is important to note that from a functionality standpoint, BitBean on Solana is nothing more than a standard memecoin, and is not intended to be used for anything other than just that.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitBean ($BITB) kohta Kui palju on BitBean ($BITB) tänapäeval väärt? Reaalajas $BITB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $BITB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $BITB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BitBean turukapitalisatsioon? $BITB turukapitalisatsioon on $ 8.08K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $BITB ringlev varu? $BITB ringlev varu on 973.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BITB (ATH) hind? $BITB saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $BITB madalaim (ATL) hind? $BITB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $BITB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $BITB kauplemismaht on -- USD . Kas $BITB sel aastal kõrgemale ka suundub? $BITB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

