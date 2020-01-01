Bitbama (BAMA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bitbama (BAMA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bitbama (BAMA) teave Bitbama is a web 3 project that is aimed at Bringing Crypto Education to millions around the world using AI, cutting edge tech & web 3 tools Ametlik veebisait: https://bitbama.io Valge raamat: https://whitepaper.bitbama.io/ Ostke BAMA kohe!

Bitbama (BAMA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitbama (BAMA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 407.43K $ 407.43K $ 407.43K Koguvaru: $ 470.75M $ 470.75M $ 470.75M Ringlev varu: $ 470.75M $ 470.75M $ 470.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 407.43K $ 407.43K $ 407.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.050607 $ 0.050607 $ 0.050607 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00086549 $ 0.00086549 $ 0.00086549 Lisateave Bitbama (BAMA) hinna kohta

Bitbama (BAMA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitbama (BAMA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAMA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAMA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAMA tokeni tokenoomikat, avastage BAMA tokeni reaalajas hinda!

BAMA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BAMA võiks suunduda? Meie BAMA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BAMA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!