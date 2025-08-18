Rohkem infot BAMA

Bitbama logo

Bitbama hind (BAMA)

Loendis mitteolevad

1 BAMA/USD reaalajas hind:

$0.00086549
$0.00086549$0.00086549
0.00%1D
mexc
USD
Bitbama (BAMA) reaalajas hinnagraafik
Bitbama (BAMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.050607
$ 0.050607$ 0.050607

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.01%

+0.62%

+0.62%

Bitbama (BAMA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BAMA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.050607 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BAMA muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +0.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bitbama (BAMA) – turuteave

$ 407.43K
$ 407.43K$ 407.43K

--
----

$ 407.43K
$ 407.43K$ 407.43K

470.75M
470.75M 470.75M

470,746,751.55
470,746,751.55 470,746,751.55

Bitbama praegune turukapitalisatsioon on $ 407.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BAMA ringlev varu on 470.75M, mille koguvaru on 470746751.55. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 407.43K.

Bitbama (BAMA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bitbama ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bitbama ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bitbama ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bitbama ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.01%
30 päeva$ 0-31.85%
60 päeva$ 0+1.79%
90 päeva$ 0--

Mis on Bitbama (BAMA)

Bitbama is a web 3 project that is aimed at Bringing Crypto Education to millions around the world using AI, cutting edge tech & web 3 tools

Bitbama hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bitbama (BAMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitbama (BAMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitbama nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bitbama hinna ennustust kohe!

BAMA kohalike valuutade suhtes

Bitbama (BAMA) tokenoomika

Bitbama (BAMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitbama (BAMA) kohta

Kui palju on Bitbama (BAMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAMA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAMA/USD hind?
Praegune hind BAMA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bitbama turukapitalisatsioon?
BAMA turukapitalisatsioon on $ 407.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAMA ringlev varu?
BAMA ringlev varu on 470.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAMA (ATH) hind?
BAMA saavutab ATH hinna summas 0.050607 USD.
Mis oli kõigi aegade BAMA madalaim (ATL) hind?
BAMA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BAMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAMA kauplemismaht on -- USD.
Kas BAMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAMA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.