BitBall (BTB) - BitBall (BTB) - All in One Decentralized Cryptocurrency.#NoFakePromises A unique Multipurpose Digital currency with Endless Possibilities and Rewards - Building Bridge between Digital currencies, Exchanges & Clients all over the world. Our main goals are related to transactions across the globe with a user friendly interface, making it accessible to everyone at every level.. #NoFakePromises. It will have 2 parts, Exchange of #Cryptocurrency between people with social media profiles. #Ebarter system (historical barter trade between people based on Cryptocurrency). #NoFakePromises. Ametlik veebisait: https://www.bitball-btb.com/

Bitball (BTB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitball (BTB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 147.19K $ 147.19K $ 147.19K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 640.00M $ 640.00M $ 640.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 229.99K $ 229.99K $ 229.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 647.6 $ 647.6 $ 647.6 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00022999 $ 0.00022999 $ 0.00022999 Lisateave Bitball (BTB) hinna kohta

Bitball (BTB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitball (BTB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTB tokeni tokenoomikat, avastage BTB tokeni reaalajas hinda!

BTB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTB võiks suunduda? Meie BTB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BTB tokeni hinna ennustust kohe!

