BITARD (BITARD) teave Bitard is a Solana-based meme coin created to highlight and address the presence of bad actors in the cryptocurrency space. We offer a safe haven for anyone who has been negatively affected by scams, including rug pulls and other deceptive practices. Our upcoming suite of safety bots positions us to fundamentally transform the Solana blockchain, promoting security and trust. Bitard stands out in a crowded market, targeting a broader audience than all Solana-based pet-themed coins combined. With our hilarious memes, catchy music, addictive games, and breathtaking comics, we're destined to win your heart. Bitard is dedicated to supporting every project, community, and individual who has suffered from fraudulent activities. Join us in leading this revolution. Ametlik veebisait: https://bitard-solana.com/ Valge raamat: https://bitard-solana.com/Bitard_Whitepaper.pdf Ostke BITARD kohe!

BITARD (BITARD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BITARD (BITARD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.65K $ 10.65K $ 10.65K Koguvaru: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Ringlev varu: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.65K $ 10.65K $ 10.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0022411 $ 0.0022411 $ 0.0022411 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BITARD (BITARD) hinna kohta

BITARD (BITARD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BITARD (BITARD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BITARD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BITARD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BITARD tokeni tokenoomikat, avastage BITARD tokeni reaalajas hinda!

BITARD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BITARD võiks suunduda? Meie BITARD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BITARD tokeni hinna ennustust kohe!

