Mis on BITARD (BITARD)

Bitard is a Solana-based meme coin created to highlight and address the presence of bad actors in the cryptocurrency space. We offer a safe haven for anyone who has been negatively affected by scams, including rug pulls and other deceptive practices. Our upcoming suite of safety bots positions us to fundamentally transform the Solana blockchain, promoting security and trust. Bitard stands out in a crowded market, targeting a broader audience than all Solana-based pet-themed coins combined. With our hilarious memes, catchy music, addictive games, and breathtaking comics, we're destined to win your heart. Bitard is dedicated to supporting every project, community, and individual who has suffered from fraudulent activities. Join us in leading this revolution.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BITARD (BITARD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BITARD hinna ennustus (USD)

Kui palju on BITARD (BITARD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BITARD (BITARD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BITARD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BITARD hinna ennustust kohe!

BITARD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BITARD (BITARD) tokenoomika

BITARD (BITARD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BITARD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BITARD (BITARD) kohta Kui palju on BITARD (BITARD) tänapäeval väärt? Reaalajas BITARD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BITARD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BITARD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BITARD turukapitalisatsioon? BITARD turukapitalisatsioon on $ 10.65K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BITARD ringlev varu? BITARD ringlev varu on 999.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BITARD (ATH) hind? BITARD saavutab ATH hinna summas 0.0022411 USD . Mis oli kõigi aegade BITARD madalaim (ATL) hind? BITARD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BITARD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BITARD kauplemismaht on -- USD . Kas BITARD sel aastal kõrgemale ka suundub? BITARD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BITARD hinna ennustust

BITARD (BITARD) Olulised valdkonna uudised