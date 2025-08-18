Rohkem infot BITARD

BITARD logo

BITARD hind (BITARD)

Loendis mitteolevad

1 BITARD/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
BITARD (BITARD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:57:38 (UTC+8)

BITARD (BITARD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0022411
$ 0.0022411$ 0.0022411

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.81%

+10.81%

BITARD (BITARD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BITARD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BITARDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0022411 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BITARD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +10.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BITARD (BITARD) – turuteave

$ 10.65K
$ 10.65K$ 10.65K

--
----

$ 10.65K
$ 10.65K$ 10.65K

999.05M
999.05M 999.05M

999,047,753.0
999,047,753.0 999,047,753.0

BITARD praegune turukapitalisatsioon on $ 10.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BITARD ringlev varu on 999.05M, mille koguvaru on 999047753.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.65K.

BITARD (BITARD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BITARD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BITARD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BITARD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BITARD ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+31.27%
60 päeva$ 0+34.61%
90 päeva$ 0--

Mis on BITARD (BITARD)

Bitard is a Solana-based meme coin created to highlight and address the presence of bad actors in the cryptocurrency space. We offer a safe haven for anyone who has been negatively affected by scams, including rug pulls and other deceptive practices. Our upcoming suite of safety bots positions us to fundamentally transform the Solana blockchain, promoting security and trust. Bitard stands out in a crowded market, targeting a broader audience than all Solana-based pet-themed coins combined. With our hilarious memes, catchy music, addictive games, and breathtaking comics, we're destined to win your heart. Bitard is dedicated to supporting every project, community, and individual who has suffered from fraudulent activities. Join us in leading this revolution.

Üksuse BITARD (BITARD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

BITARD hinna ennustus (USD)

Kui palju on BITARD (BITARD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BITARD (BITARD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BITARD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BITARD hinna ennustust kohe!

BITARD kohalike valuutade suhtes

BITARD (BITARD) tokenoomika

BITARD (BITARD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BITARD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BITARD (BITARD) kohta

Kui palju on BITARD (BITARD) tänapäeval väärt?
Reaalajas BITARD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BITARD/USD hind?
Praegune hind BITARD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BITARD turukapitalisatsioon?
BITARD turukapitalisatsioon on $ 10.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BITARD ringlev varu?
BITARD ringlev varu on 999.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BITARD (ATH) hind?
BITARD saavutab ATH hinna summas 0.0022411 USD.
Mis oli kõigi aegade BITARD madalaim (ATL) hind?
BITARD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BITARD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BITARD kauplemismaht on -- USD.
Kas BITARD sel aastal kõrgemale ka suundub?
BITARD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BITARD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:57:38 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.