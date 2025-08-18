Rohkem infot BGVT

BGVT Hinnainfo

BGVT Ametlik veebisait

BGVT Tokenoomika

BGVT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Bit Game Verse Token logo

Bit Game Verse Token hind (BGVT)

Loendis mitteolevad

1 BGVT/USD reaalajas hind:

--
----
-0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bit Game Verse Token (BGVT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:16:50 (UTC+8)

Bit Game Verse Token (BGVT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

-0.95%

+2.29%

+2.29%

Bit Game Verse Token (BGVT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BGVT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BGVTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BGVT muutunud +0.67% viimase tunni jooksul, -0.95% 24 tunni vältel +2.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bit Game Verse Token (BGVT) – turuteave

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

--
----

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

55.21B
55.21B 55.21B

55,709,027,327.2254
55,709,027,327.2254 55,709,027,327.2254

Bit Game Verse Token praegune turukapitalisatsioon on $ 1.51M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BGVT ringlev varu on 55.21B, mille koguvaru on 55709027327.2254. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.52M.

Bit Game Verse Token (BGVT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bit Game Verse Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bit Game Verse Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bit Game Verse Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bit Game Verse Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.95%
30 päeva$ 0+13.60%
60 päeva$ 0+25.77%
90 päeva$ 0--

Mis on Bit Game Verse Token (BGVT)

Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bit Game Verse Token (BGVT) allikas

Ametlik veebisait

Bit Game Verse Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bit Game Verse Token (BGVT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bit Game Verse Token (BGVT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bit Game Verse Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bit Game Verse Token hinna ennustust kohe!

BGVT kohalike valuutade suhtes

Bit Game Verse Token (BGVT) tokenoomika

Bit Game Verse Token (BGVT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BGVT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bit Game Verse Token (BGVT) kohta

Kui palju on Bit Game Verse Token (BGVT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BGVT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BGVT/USD hind?
Praegune hind BGVT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bit Game Verse Token turukapitalisatsioon?
BGVT turukapitalisatsioon on $ 1.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BGVT ringlev varu?
BGVT ringlev varu on 55.21B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BGVT (ATH) hind?
BGVT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BGVT madalaim (ATL) hind?
BGVT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BGVT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BGVT kauplemismaht on -- USD.
Kas BGVT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BGVT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BGVT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:16:50 (UTC+8)

Bit Game Verse Token (BGVT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.