Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank.

Üksuse Bit Game Verse Token (BGVT) allikas Ametlik veebisait

Bit Game Verse Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bit Game Verse Token (BGVT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bit Game Verse Token (BGVT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bit Game Verse Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

BGVT kohalike valuutade suhtes

Bit Game Verse Token (BGVT) tokenoomika

Bit Game Verse Token (BGVT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BGVT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bit Game Verse Token (BGVT) kohta Kui palju on Bit Game Verse Token (BGVT) tänapäeval väärt? Reaalajas BGVT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BGVT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BGVT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bit Game Verse Token turukapitalisatsioon? BGVT turukapitalisatsioon on $ 1.51M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BGVT ringlev varu? BGVT ringlev varu on 55.21B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BGVT (ATH) hind? BGVT saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BGVT madalaim (ATL) hind? BGVT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BGVT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BGVT kauplemismaht on -- USD . Kas BGVT sel aastal kõrgemale ka suundub? BGVT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BGVT hinna ennustust

