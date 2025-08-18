Rohkem infot BISO

BISO hind (BISO)

1 BISO/USD reaalajas hind:

$0.00024964
$0.00024964
-5.40%1D
BISO (BISO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 19:22:41 (UTC+8)

BISO (BISO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00024942
$ 0.00024942
24 h madal
$ 0.0002736
$ 0.0002736
24 h kõrge

$ 0.00024942
$ 0.00024942

$ 0.0002736
$ 0.0002736

$ 0.269004
$ 0.269004

$ 0.00018323
$ 0.00018323

-0.00%

-5.48%

-6.03%

-6.03%

BISO (BISO) reaalajas hind on $0.00024962. Viimase 24 tunni jooksul BISO kaubeldud madalaim $ 0.00024942 ja kõrgeim $ 0.0002736 näitab aktiivset turu volatiivsust. BISOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.269004 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00018323.

Lüliajalise tootluse osas on BISO muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -5.48% 24 tunni vältel -6.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BISO (BISO) – turuteave

$ 52.40K
$ 52.40K

--
----

$ 52.40K
$ 52.40K

210.00M
210.00M

210,000,000.0
210,000,000.0

BISO praegune turukapitalisatsioon on $ 52.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BISO ringlev varu on 210.00M, mille koguvaru on 210000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.40K.

BISO (BISO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BISO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BISO ja USD hinnamuutus $ -0.0000398598.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BISO ja USD hinnamuutus $ -0.0000752089.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BISO ja USD hinnamuutus $ -0.0001883974512362973.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.48%
30 päeva$ -0.0000398598-15.96%
60 päeva$ -0.0000752089-30.12%
90 päeva$ -0.0001883974512362973-43.01%

Mis on BISO (BISO)

BISO hinna ennustus (USD)

Kui palju on BISO (BISO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BISO (BISO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BISO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BISO hinna ennustust kohe!

BISO kohalike valuutade suhtes

BISO (BISO) tokenoomika

BISO (BISO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BISO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BISO (BISO) kohta

Kui palju on BISO (BISO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BISO hind USD on 0.00024962 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BISO/USD hind?
Praegune hind BISO/USD on $ 0.00024962. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BISO turukapitalisatsioon?
BISO turukapitalisatsioon on $ 52.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BISO ringlev varu?
BISO ringlev varu on 210.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BISO (ATH) hind?
BISO saavutab ATH hinna summas 0.269004 USD.
Mis oli kõigi aegade BISO madalaim (ATL) hind?
BISO nägi ATL hinda summas 0.00018323 USD.
Milline on BISO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BISO kauplemismaht on -- USD.
Kas BISO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BISO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BISO hinna ennustust.
BISO (BISO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.