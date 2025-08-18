Mis on BIRDSPING (PING)

BirdsPing is a Klaytn-based meme token that satirizes issues happening in the current era and phenomena in the community. In the Mint Club, use Klaytn Coin as the base asset for the bonding curve pool to create a Birdsping token. The issued birdsping token is guaranteed by klaytn coin, the underlying asset of the bonding curve pool, and the birdsping token will be burn upon withdrawal of the underlying asset.

BIRDSPING (PING) tokenoomika

BIRDSPING (PING) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PING tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BIRDSPING (PING) kohta Kui palju on BIRDSPING (PING) tänapäeval väärt? Reaalajas PING hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PING/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PING/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BIRDSPING turukapitalisatsioon? PING turukapitalisatsioon on $ 67.94K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PING ringlev varu? PING ringlev varu on 100.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PING (ATH) hind? PING saavutab ATH hinna summas 0.00007359 USD . Mis oli kõigi aegade PING madalaim (ATL) hind? PING nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PING kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PING kauplemismaht on -- USD . Kas PING sel aastal kõrgemale ka suundub? PING võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PING hinna ennustust

