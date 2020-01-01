BIRDFLU ($BIRDFLU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BIRDFLU ($BIRDFLU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BIRDFLU ($BIRDFLU) teave $BIRDFLU is a meme-based cryptocurrency project designed to satirize the unpredictable and viral nature of the crypto market. Inspired by the concept of spreading “infection” within the meme coin space, $BIRDFLU incorporates humor and a community-driven approach to build a unique digital asset experience. The project emphasizes engagement through creative content, partnerships, and themed events while fostering a fun and inclusive ecosystem for meme coin enthusiasts. Ametlik veebisait: https://birdflusol.com/ Ostke $BIRDFLU kohe!

BIRDFLU ($BIRDFLU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BIRDFLU ($BIRDFLU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.69K $ 25.69K $ 25.69K Koguvaru: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Ringlev varu: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.69K $ 25.69K $ 25.69K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0029822 $ 0.0029822 $ 0.0029822 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BIRDFLU ($BIRDFLU) hinna kohta

BIRDFLU ($BIRDFLU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BIRDFLU ($BIRDFLU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $BIRDFLU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $BIRDFLU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $BIRDFLU tokeni tokenoomikat, avastage $BIRDFLU tokeni reaalajas hinda!

$BIRDFLU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $BIRDFLU võiks suunduda? Meie $BIRDFLU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $BIRDFLU tokeni hinna ennustust kohe!

