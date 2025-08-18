Mis on BIRDFLU ($BIRDFLU)

$BIRDFLU is a meme-based cryptocurrency project designed to satirize the unpredictable and viral nature of the crypto market. Inspired by the concept of spreading “infection” within the meme coin space, $BIRDFLU incorporates humor and a community-driven approach to build a unique digital asset experience. The project emphasizes engagement through creative content, partnerships, and themed events while fostering a fun and inclusive ecosystem for meme coin enthusiasts.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BIRDFLU ($BIRDFLU) kohta Kui palju on BIRDFLU ($BIRDFLU) tänapäeval väärt? Reaalajas $BIRDFLU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $BIRDFLU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $BIRDFLU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BIRDFLU turukapitalisatsioon? $BIRDFLU turukapitalisatsioon on $ 30.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $BIRDFLU ringlev varu? $BIRDFLU ringlev varu on 999.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BIRDFLU (ATH) hind? $BIRDFLU saavutab ATH hinna summas 0.0029822 USD . Mis oli kõigi aegade $BIRDFLU madalaim (ATL) hind? $BIRDFLU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $BIRDFLU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $BIRDFLU kauplemismaht on -- USD . Kas $BIRDFLU sel aastal kõrgemale ka suundub? $BIRDFLU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BIRDFLU hinna ennustust

