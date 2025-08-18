Rohkem infot BIRDEI

BIRDEI Hinnainfo

BIRDEI Ametlik veebisait

BIRDEI Tokenoomika

BIRDEI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Birdei logo

Birdei hind (BIRDEI)

Loendis mitteolevad

1 BIRDEI/USD reaalajas hind:

--
----
-8.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Birdei (BIRDEI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:46:06 (UTC+8)

Birdei (BIRDEI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00653182
$ 0.00653182$ 0.00653182

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.04%

-11.61%

-11.61%

Birdei (BIRDEI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BIRDEI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIRDEIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00653182 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BIRDEI muutunud -- viimase tunni jooksul, -8.04% 24 tunni vältel -11.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Birdei (BIRDEI) – turuteave

$ 21.19K
$ 21.19K$ 21.19K

--
----

$ 21.19K
$ 21.19K$ 21.19K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Birdei praegune turukapitalisatsioon on $ 21.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BIRDEI ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.19K.

Birdei (BIRDEI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Birdei ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Birdei ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Birdei ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Birdei ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.04%
30 päeva$ 0-30.75%
60 päeva$ 0-96.46%
90 päeva$ 0--

Mis on Birdei (BIRDEI)

PeiPei’s Baby Mama. Hood Queen of the Blockchain Birdei is PeiPei’s baby mama hood queen. She’s a bold, unapologetic character born from internet culture and crypto chaos. Birdei represents strong female energy, street smarts, and bag-chasing vibes. This isn’t just another bird coin — it’s the matriarch of meme season, building a loyal flock in Web3. Ain't waiting on nobody. Independent to the core, stacking her own bag on these blockchain streets. Got that sharp mind, making shrewd moves & setting boundaries. Fierce, calculating, and drama-free. She runs her own empire. Don't get it twisted.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Birdei (BIRDEI) allikas

Ametlik veebisait

Birdei hinna ennustus (USD)

Kui palju on Birdei (BIRDEI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Birdei (BIRDEI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Birdei nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Birdei hinna ennustust kohe!

BIRDEI kohalike valuutade suhtes

Birdei (BIRDEI) tokenoomika

Birdei (BIRDEI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIRDEI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Birdei (BIRDEI) kohta

Kui palju on Birdei (BIRDEI) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIRDEI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIRDEI/USD hind?
Praegune hind BIRDEI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Birdei turukapitalisatsioon?
BIRDEI turukapitalisatsioon on $ 21.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIRDEI ringlev varu?
BIRDEI ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIRDEI (ATH) hind?
BIRDEI saavutab ATH hinna summas 0.00653182 USD.
Mis oli kõigi aegade BIRDEI madalaim (ATL) hind?
BIRDEI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BIRDEI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIRDEI kauplemismaht on -- USD.
Kas BIRDEI sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIRDEI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIRDEI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:46:06 (UTC+8)

Birdei (BIRDEI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.