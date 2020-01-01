Birddog (BIRDDOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Birddog (BIRDDOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Birddog (BIRDDOG) teave BIRDOG is the 5th character in Matt Furie’s Boy’s Club. $Birddog CA starts with 0x70 the CA right after Pepe 0x69. Ametlik veebisait: https://birddogoneth.com/ Ostke BIRDDOG kohe!

Birddog (BIRDDOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Birddog (BIRDDOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 265.16K $ 265.16K $ 265.16K Koguvaru: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B Ringlev varu: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 265.16K $ 265.16K $ 265.16K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Birddog (BIRDDOG) hinna kohta

Birddog (BIRDDOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Birddog (BIRDDOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BIRDDOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BIRDDOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BIRDDOG tokeni tokenoomikat, avastage BIRDDOG tokeni reaalajas hinda!

BIRDDOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BIRDDOG võiks suunduda? Meie BIRDDOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BIRDDOG tokeni hinna ennustust kohe!

