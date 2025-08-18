Rohkem infot BIRDDOG

Bird Dog on Base logo

Bird Dog on Base hind (BIRDDOG)

Loendis mitteolevad

1 BIRDDOG/USD reaalajas hind:

$0.00011554
$0.00011554$0.00011554
-7.90%1D
USD
Bird Dog on Base (BIRDDOG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 18:05:47 (UTC+8)

Bird Dog on Base (BIRDDOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00540852
$ 0.00540852$ 0.00540852

$ 0
$ 0$ 0

+1.15%

-7.96%

-14.12%

-14.12%

Bird Dog on Base (BIRDDOG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BIRDDOG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIRDDOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00540852 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BIRDDOG muutunud +1.15% viimase tunni jooksul, -7.96% 24 tunni vältel -14.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bird Dog on Base (BIRDDOG) – turuteave

$ 115.54K
$ 115.54K$ 115.54K

--
----

$ 115.54K
$ 115.54K$ 115.54K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bird Dog on Base praegune turukapitalisatsioon on $ 115.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BIRDDOG ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 115.54K.

Bird Dog on Base (BIRDDOG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bird Dog on Base ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bird Dog on Base ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bird Dog on Base ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bird Dog on Base ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.96%
30 päeva$ 0-30.25%
60 päeva$ 0+32.41%
90 päeva$ 0--

Mis on Bird Dog on Base (BIRDDOG)

$BIRDDOG is one of the legendary characters from Matt Furie’s Boys’ club comic. Now he is “BASED” on the BASE blockchain as a Fan tribute meme coin. He is ready to join forces with his friends PEPE, BRETT, ANDY and LANDWOLF.

Üksuse Bird Dog on Base (BIRDDOG) allikas

Ametlik veebisait

Bird Dog on Base hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bird Dog on Base (BIRDDOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bird Dog on Base (BIRDDOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bird Dog on Base nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bird Dog on Base hinna ennustust kohe!

BIRDDOG kohalike valuutade suhtes

Bird Dog on Base (BIRDDOG) tokenoomika

Bird Dog on Base (BIRDDOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIRDDOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bird Dog on Base (BIRDDOG) kohta

Kui palju on Bird Dog on Base (BIRDDOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIRDDOG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIRDDOG/USD hind?
Praegune hind BIRDDOG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bird Dog on Base turukapitalisatsioon?
BIRDDOG turukapitalisatsioon on $ 115.54K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIRDDOG ringlev varu?
BIRDDOG ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIRDDOG (ATH) hind?
BIRDDOG saavutab ATH hinna summas 0.00540852 USD.
Mis oli kõigi aegade BIRDDOG madalaim (ATL) hind?
BIRDDOG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BIRDDOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIRDDOG kauplemismaht on -- USD.
Kas BIRDDOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIRDDOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIRDDOG hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 18:05:47 (UTC+8)

