Bird Dog on Base (BIRDDOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.00540852$ 0.00540852 $ 0.00540852 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) +1.15% Hinnamuutus (1 p) -7.96% Hinnamuutus (7 p) -14.12% Hinnamuutus (7 p) -14.12%

Bird Dog on Base (BIRDDOG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BIRDDOG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIRDDOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00540852 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BIRDDOG muutunud +1.15% viimase tunni jooksul, -7.96% 24 tunni vältel -14.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bird Dog on Base (BIRDDOG) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 115.54K$ 115.54K $ 115.54K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 115.54K$ 115.54K $ 115.54K Ringlev varu 1.00B 1.00B 1.00B Koguvaru 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bird Dog on Base praegune turukapitalisatsioon on $ 115.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BIRDDOG ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 115.54K.