BiorBank (BYB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BiorBank (BYB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BiorBank (BYB) teave BiorBank is a bridge between the old and the new, providing seamless integration of Web3 functionalities within a user-friendly platform available on both mobile and desktop. Our commitment to replicating the ease and familiarity of web2 experiences while introducing the benefits of Web3, positions us as the first of our kind—a true pioneer in the financial space. This unique compatibility empowers our users to fully embrace the crypto economy, enabling transactions with both Web3 and web2 entities without compromise. Ametlik veebisait: https://biorbank.com Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1y4Icy2NmAkTaz732RDHTJTlOU1qE-kc4/view Ostke BYB kohe!

BiorBank (BYB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BiorBank (BYB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 684.34K $ 684.34K $ 684.34K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 865.98M $ 865.98M $ 865.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 790.24K $ 790.24K $ 790.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00143689 $ 0.00143689 $ 0.00143689 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00079062 $ 0.00079062 $ 0.00079062 Lisateave BiorBank (BYB) hinna kohta

BiorBank (BYB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BiorBank (BYB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BYB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BYB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BYB tokeni tokenoomikat, avastage BYB tokeni reaalajas hinda!

BYB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BYB võiks suunduda? Meie BYB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BYB tokeni hinna ennustust kohe!

