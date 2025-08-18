Mis on BiorBank (BYB)

BiorBank is a bridge between the old and the new, providing seamless integration of Web3 functionalities within a user-friendly platform available on both mobile and desktop. Our commitment to replicating the ease and familiarity of web2 experiences while introducing the benefits of Web3, positions us as the first of our kind—a true pioneer in the financial space. This unique compatibility empowers our users to fully embrace the crypto economy, enabling transactions with both Web3 and web2 entities without compromise.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BiorBank (BYB) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BiorBank hinna ennustus (USD)

Kui palju on BiorBank (BYB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BiorBank (BYB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BiorBank nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BiorBank hinna ennustust kohe!

BYB kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BiorBank (BYB) tokenoomika

BiorBank (BYB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BYB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BiorBank (BYB) kohta Kui palju on BiorBank (BYB) tänapäeval väärt? Reaalajas BYB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BYB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BYB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BiorBank turukapitalisatsioon? BYB turukapitalisatsioon on $ 639.47K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BYB ringlev varu? BYB ringlev varu on 865.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BYB (ATH) hind? BYB saavutab ATH hinna summas 0.00143689 USD . Mis oli kõigi aegade BYB madalaim (ATL) hind? BYB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BYB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BYB kauplemismaht on -- USD . Kas BYB sel aastal kõrgemale ka suundub? BYB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BYB hinna ennustust

BiorBank (BYB) Olulised valdkonna uudised