BiokriptX (SBKPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BiokriptX (SBKPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BiokriptX (SBKPT) teave Ultra-fast DEX on Solana Network Ametlik veebisait: https://sol.biokript.com Ostke SBKPT kohe!

BiokriptX (SBKPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BiokriptX (SBKPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 75.23K $ 75.23K $ 75.23K Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 75.23K $ 75.23K $ 75.23K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00024143 $ 0.00024143 $ 0.00024143 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001109 $ 0.00001109 $ 0.00001109 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BiokriptX (SBKPT) hinna kohta

BiokriptX (SBKPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BiokriptX (SBKPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SBKPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SBKPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SBKPT tokeni tokenoomikat, avastage SBKPT tokeni reaalajas hinda!

SBKPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SBKPT võiks suunduda? Meie SBKPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SBKPT tokeni hinna ennustust kohe!

