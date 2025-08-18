Mis on BiokriptX (SBKPT)

Ultra-fast DEX on Solana Network

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BiokriptX (SBKPT) allikas Ametlik veebisait

BiokriptX hinna ennustus (USD)

Kui palju on BiokriptX (SBKPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BiokriptX (SBKPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BiokriptX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BiokriptX hinna ennustust kohe!

SBKPT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BiokriptX (SBKPT) tokenoomika

BiokriptX (SBKPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SBKPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BiokriptX (SBKPT) kohta Kui palju on BiokriptX (SBKPT) tänapäeval väärt? Reaalajas SBKPT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SBKPT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SBKPT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BiokriptX turukapitalisatsioon? SBKPT turukapitalisatsioon on $ 75.23K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SBKPT ringlev varu? SBKPT ringlev varu on 5.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SBKPT (ATH) hind? SBKPT saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SBKPT madalaim (ATL) hind? SBKPT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SBKPT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SBKPT kauplemismaht on -- USD . Kas SBKPT sel aastal kõrgemale ka suundub? SBKPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SBKPT hinna ennustust

BiokriptX (SBKPT) Olulised valdkonna uudised