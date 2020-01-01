BiohackerDAO (BIOHACK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BiohackerDAO (BIOHACK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BiohackerDAO (BIOHACK) teave BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more. Ametlik veebisait: https://biohackerdao.org/ Valge raamat: https://biohackerdao.org/mission-governance Ostke BIOHACK kohe!

BiohackerDAO (BIOHACK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BiohackerDAO (BIOHACK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 368.37K $ 368.37K $ 368.37K Koguvaru: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Ringlev varu: $ 588.01K $ 588.01K $ 588.01K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.21 $ 6.21 $ 6.21 Kõigi aegade madalaim: $ 0.353064 $ 0.353064 $ 0.353064 Praegune hind: $ 0.626476 $ 0.626476 $ 0.626476 Lisateave BiohackerDAO (BIOHACK) hinna kohta

BiohackerDAO (BIOHACK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BiohackerDAO (BIOHACK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BIOHACK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BIOHACK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BIOHACK tokeni tokenoomikat, avastage BIOHACK tokeni reaalajas hinda!

BIOHACK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BIOHACK võiks suunduda? Meie BIOHACK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BIOHACK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!