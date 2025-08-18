Mis on BiohackerDAO (BIOHACK)

BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BiohackerDAO (BIOHACK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BiohackerDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on BiohackerDAO (BIOHACK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BiohackerDAO (BIOHACK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BiohackerDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BiohackerDAO hinna ennustust kohe!

BIOHACK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BiohackerDAO (BIOHACK) tokenoomika

BiohackerDAO (BIOHACK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIOHACK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BiohackerDAO (BIOHACK) kohta Kui palju on BiohackerDAO (BIOHACK) tänapäeval väärt? Reaalajas BIOHACK hind USD on 0.673884 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BIOHACK/USD hind? $ 0.673884 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BIOHACK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BiohackerDAO turukapitalisatsioon? BIOHACK turukapitalisatsioon on $ 396.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BIOHACK ringlev varu? BIOHACK ringlev varu on 588.01K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIOHACK (ATH) hind? BIOHACK saavutab ATH hinna summas 6.21 USD . Mis oli kõigi aegade BIOHACK madalaim (ATL) hind? BIOHACK nägi ATL hinda summas 0.353064 USD . Milline on BIOHACK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BIOHACK kauplemismaht on -- USD . Kas BIOHACK sel aastal kõrgemale ka suundub? BIOHACK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIOHACK hinna ennustust

BiohackerDAO (BIOHACK) Olulised valdkonna uudised