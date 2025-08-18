Rohkem infot BINGUS

Bingus The Cat hind (BINGUS)

Loendis mitteolevad

1 BINGUS/USD reaalajas hind:

$0.00104407
$0.00104407
-5.50%1D
USD
Bingus The Cat (BINGUS) reaalajas hinnagraafik
Bingus The Cat (BINGUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00104052
$ 0.00104052
24 h madal
$ 0.00114564
$ 0.00114564
24 h kõrge

$ 0.00104052
$ 0.00104052

$ 0.00114564
$ 0.00114564

$ 0.00942343
$ 0.00942343

$ 0
$ 0

+0.34%

-5.59%

-2.15%

-2.15%

Bingus The Cat (BINGUS) reaalajas hind on $0.00104407. Viimase 24 tunni jooksul BINGUS kaubeldud madalaim $ 0.00104052 ja kõrgeim $ 0.00114564 näitab aktiivset turu volatiivsust. BINGUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00942343 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BINGUS muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, -5.59% 24 tunni vältel -2.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bingus The Cat (BINGUS) – turuteave

$ 1.04M
$ 1.04M

--
--

$ 1.04M
$ 1.04M

999.87M
999.87M

999,869,630.53
999,869,630.53

Bingus The Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 1.04M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BINGUS ringlev varu on 999.87M, mille koguvaru on 999869630.53. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.04M.

Bingus The Cat (BINGUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bingus The Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bingus The Cat ja USD hinnamuutus $ -0.0002928279.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bingus The Cat ja USD hinnamuutus $ -0.0002339636.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bingus The Cat ja USD hinnamuutus $ +0.0003511324395021344.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.59%
30 päeva$ -0.0002928279-28.04%
60 päeva$ -0.0002339636-22.40%
90 päeva$ +0.0003511324395021344+50.67%

Mis on Bingus The Cat (BINGUS)

Solana’s Favorite Hairless Cat - BING BONG BING BONG

Üksuse Bingus The Cat (BINGUS) allikas

Ametlik veebisait

Bingus The Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bingus The Cat (BINGUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bingus The Cat (BINGUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bingus The Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bingus The Cat hinna ennustust kohe!

BINGUS kohalike valuutade suhtes

Bingus The Cat (BINGUS) tokenoomika

Bingus The Cat (BINGUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BINGUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bingus The Cat (BINGUS) kohta

Kui palju on Bingus The Cat (BINGUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas BINGUS hind USD on 0.00104407 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BINGUS/USD hind?
Praegune hind BINGUS/USD on $ 0.00104407. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bingus The Cat turukapitalisatsioon?
BINGUS turukapitalisatsioon on $ 1.04M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BINGUS ringlev varu?
BINGUS ringlev varu on 999.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BINGUS (ATH) hind?
BINGUS saavutab ATH hinna summas 0.00942343 USD.
Mis oli kõigi aegade BINGUS madalaim (ATL) hind?
BINGUS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BINGUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BINGUS kauplemismaht on -- USD.
Kas BINGUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
BINGUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BINGUS hinna ennustust.
