Bingo logo

Bingo hind (BINGO)

Loendis mitteolevad

1 BINGO/USD reaalajas hind:

--
----
-17.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bingo (BINGO) reaalajas hinnagraafik
Bingo (BINGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.37%

-17.91%

+23.31%

+23.31%

Bingo (BINGO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BINGO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BINGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BINGO muutunud +0.37% viimase tunni jooksul, -17.91% 24 tunni vältel +23.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bingo (BINGO) – turuteave

$ 53.73K
$ 53.73K$ 53.73K

--
----

$ 57.16K
$ 57.16K$ 57.16K

9.40B
9.40B 9.40B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Bingo praegune turukapitalisatsioon on $ 53.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BINGO ringlev varu on 9.40B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.16K.

Bingo (BINGO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bingo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bingo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bingo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bingo ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-17.91%
30 päeva$ 0--
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on Bingo (BINGO)

Not just any ape… Bingo was born lucky. While others aped into rugs, Bingo aped into jackpots. Every token he touched turned into gold (or at least a solid 3x before lunch). They say Bingo once flipped a free mint into a Lambo, blindfolded, with gas fees at zero. His secret? Pure, unfiltered BASE-chain luck and a little meme magic. Now, the legend lives on through $BINGO, the meme coin of the lucky few. Backed by vibes, powered by apes, and running wild on Base. Because when the market gets bananas… you'll want Bingo on your side.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bingo (BINGO) allikas

Ametlik veebisait

Bingo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bingo (BINGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bingo (BINGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bingo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bingo hinna ennustust kohe!

BINGO kohalike valuutade suhtes

Bingo (BINGO) tokenoomika

Bingo (BINGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BINGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bingo (BINGO) kohta

Kui palju on Bingo (BINGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BINGO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BINGO/USD hind?
Praegune hind BINGO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bingo turukapitalisatsioon?
BINGO turukapitalisatsioon on $ 53.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BINGO ringlev varu?
BINGO ringlev varu on 9.40B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BINGO (ATH) hind?
BINGO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BINGO madalaim (ATL) hind?
BINGO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BINGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BINGO kauplemismaht on -- USD.
Kas BINGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BINGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BINGO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:11:26 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.