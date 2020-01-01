Binance Staked SOL (BNSOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Binance Staked SOL (BNSOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Binance Staked SOL (BNSOL) teave Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities. Ametlik veebisait: https://www.binance.com/en/solana-staking Ostke BNSOL kohe!

Binance Staked SOL (BNSOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Binance Staked SOL (BNSOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B Koguvaru: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Ringlev varu: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B Kõigi aegade kõrgeim: $ 297.96 $ 297.96 $ 297.96 Kõigi aegade madalaim: $ 100.21 $ 100.21 $ 100.21 Praegune hind: $ 194.26 $ 194.26 $ 194.26 Lisateave Binance Staked SOL (BNSOL) hinna kohta

Binance Staked SOL (BNSOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Binance Staked SOL (BNSOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BNSOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BNSOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BNSOL tokeni tokenoomikat, avastage BNSOL tokeni reaalajas hinda!

BNSOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BNSOL võiks suunduda? Meie BNSOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BNSOL tokeni hinna ennustust kohe!

