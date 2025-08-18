Mis on Binance Staked SOL (BNSOL)

Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities.

Binance Staked SOL hinna ennustus (USD)

Binance Staked SOL (BNSOL) tokenoomika

Binance Staked SOL (BNSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BNSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Binance Staked SOL (BNSOL) kohta Kui palju on Binance Staked SOL (BNSOL) tänapäeval väärt? Reaalajas BNSOL hind USD on 197.27 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BNSOL/USD hind? $ 197.27 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BNSOL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Binance Staked SOL turukapitalisatsioon? BNSOL turukapitalisatsioon on $ 1.91B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BNSOL ringlev varu? BNSOL ringlev varu on 9.69M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BNSOL (ATH) hind? BNSOL saavutab ATH hinna summas 297.96 USD . Mis oli kõigi aegade BNSOL madalaim (ATL) hind? BNSOL nägi ATL hinda summas 100.21 USD . Milline on BNSOL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BNSOL kauplemismaht on -- USD . Kas BNSOL sel aastal kõrgemale ka suundub? BNSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BNSOL hinna ennustust

